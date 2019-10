Bilal Hassani, sa sexualité libre : "Je pourrais tomber amoureux d'une femme"

Quelle progression en une année pour Bilal Hassani. Après plusieurs années avec un timide succès dans la chanson, l'artiste a finalement été révélé au grand public avec sa participation marquante à Destination Eurovision (France 2), qui lui ouvrira ensuite les portes du fameux concours. Depuis, le jeune homme de 20 ans a sorti un album, entamé une tournée, rempli un Olympia et.... signé une autobiographie. Intitulé Singulier (éd. Plon), l'ouvrage retrace son enfance, sa construction, et revient également sur sa vision de la vie, notamment de la sexualité.

"Je ne veux pas être cantonné à un genre", explique le chanteur, comme l'ont repéré nos confrères de Gala. Bilal Hassani explique ensuite voir sa sexualité "comme un spectre large où un être se place sans être obligé de rester immobile dedans". Pour le meilleur ami de Léna Situations, "les gens naissent, évoluent et se découvrent peu à peu. (...) Il n'y a pas homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, asexué, il y a pour moi un arc-en-ciel dans lequel on se positionne et on voyage au gré de sa maturation et de ses rencontres".

Si, pour l'instant, Bilal Hassani "se sent clairement du côté homosexuel", il compte bien laisser libre cours à ses hypothétiques futures envies. "Je n'aime pas l'idée de me sentir figé dans ma sexualité, j'aime à penser qu'il y a un champ de possibles. (...) Un jour, peut-être, je tomberai amoureux d'une femme, je ne me l'interdis pas catégoriquement. Pourquoi tu ne pourrais pas kiffer en même temps le dernier album de Beyoncé, Victor Hugo et les Backstreet Boys ?", conclut Bilal Hassani, avec cet humour qu'on aime tant.