Bilal Hassani, sa première fois à 13 ans : "Je n'avais pas envie"

Bilal Hassani ne cesse de surprendre ses fans. Après une année chargée marquée par son passage à l'Eurovision, la sortie de son premier album, Kingdom, et une tournée française, le jeune artiste de 20 ans dévoile aujourd'hui son premier ouvrage, Singulier (éd. Plon). Dans cette autobiographie sortie le 3 octobre 2019, le meilleur ami de Léna Situations se livre comme rarement sur son intimité, son parcours singulier, mais aussi son enfance, sa construction en tant qu'adulte.

Bilal Hassani raconte notamment l sa première fois lorsqu'il avait 13 ans. Une histoire dont il avait déjà parlé sur sa chaîne YouTube en juin 2018 et qui l'avait mené à se faire exclure de son établissement scolaire. À sa demande, Bilal arrive en 5e dans cet internat catholique de Saint-Tropez, où il avait "beaucoup d'amis". "On allait à la messe tous les jeudis. (...) J'avais pas trop dit aux gens du collège que j'étais gay", avait-il expliqué dans sa vidéo.

"Comme Julia Roberts dans Pretty Woman"

Parmi ses amis, un certain Jacob (comme il l'avait surnommé dans sa storytime). Un mec "beau, musclé, un dieu grec à la peau noire", qui était de surcroît le "garçon le plus populaire du collège, toutes les filles étaient amoureuses de lui", dont ses copines, raconte-t-il dans son livre. Alors que les vacances de février arrivent, Bilal et ses amis prévoient de jouer à un "action ou vérité entre mecs". "Ce qu'il se passe dans les internats reste dans les internats", avait-il blagué sur YouTube. Ses autres amis s'étant défilés, Bilal invite Jacob à venir dans sa chambre pour faire un action ou vérité : "Il ouvre la porte et on se regarde. On s'est embrassés, je vais pas raconter la suite parce que..."

"C'est la première fois qu'un garçon m'embrasse. Ce premier baiser, j'en ai tellement rêvé. (...) J'ai 13 ans et je sens monter en moi un amour effrayant", se rappelle aujourd'hui Bilal Hassani dans Singulier, comme l'a repéré Gala. Après un tendre clin d'oeil échangé dans les couloirs le matin suivant, Bilal Hassani doit faire face à la déception quand il apprend que Jacob s'est finalement mis en couple avec une de ses amies à son retour de vacances. De quoi se sentir "comme Julia Roberts dans Pretty Woman".

"Il m'a mangé cru. Il a fait avec moi ce que sa copine ne lui laissait pas faire. Il a couché avec moi parce qu'il n'osait pas le faire avec elle. Il a essayé son truc, je n'en avais pas envie, mais je me suis laissé faire, parce que je n'avais que ça, que lui. J'étais fou amoureux de lui et je me suis retrouvé dans un truc un peu sale, bien nul", explique-t-il dans son livre.

Une première expérience pas franchement agréable qui s'est soldée par un renvoi pour Bilal Hassani lorsque les dirigeants de l'établissement ont appris son homosexualité. Aujourd'hui, il profite d'une relation très épanouie avec Nawfel, son compagnon depuis août 2018. Nul doute que ce dernier lui sera d'un grand soutien lors des NRJ Music Awards, où Bilal est nommé dans la catégorie Révélation francophone de l'année.