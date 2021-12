Léna Situations quitte Twitter après des moqueries sur son physique

En effet, la grande amie de Bilal Hassani a retrouvé le mot de passe de son compte et a partagé sa joie à travers une courte publication qui a reçu énormément de likes, ce qui a choqué bons nombres d'utilisateurs du réseau professionnel, qui se sont moqués d'elle. Le hashtag #LinkedIn était d'ailleurs en Trending Topic sur Twitter et a fait beaucoup réagir les fans de Léna Situations, qui ont pointé du doigt le ridicule de la chose.

"Après Léna Situations et son argent, Léna Situations et les strip-teasers, Léna Situations et le Ballon d'Or maintenant c'est Léna Situations et sa coupe de cheveux... Vous oubliez les vraies personnes à mettre dans la sauce comme Rihanna qui n'a toujours pas sorti son album", s'est insurgé un tweetos, résumant ainsi l'acharnement gratuit dont la créatrice de vidéos fait l'objet depuis trop longtemps.