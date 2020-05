Léna Situations : Victime de body shaming, elle dénonce la cruauté des réseaux

Sur Instagram, Léna Situations a tenu à remercier ses détracteurs pour lui avoir donné encore plus de popularité. Elle a ainsi pu mettre en lumière des critiques que trop de femmes reçoivent sur les réseaux sociaux. "Vous me donnez tellement d'énergie quand je vois la façon dont une vague de haine a été transformée en un appel à la liberté (...) J'ai complètement été dépassée par ce #LenaChallenge lancé par des abonnés et de l'ampleur d'une simple photo. Mais tout ce mouvement prouve que les complexes s'installent dans la tête de beaucoup d'entre nous et que les réseaux sociaux n'aident en rien. Grandir sa confiance personnelle, c'est un travail qui prend des années mais qui est si tangible, c'est si rapide de venir tout effacer. Parfois il suffit de quelques tweets, d'une remarque d'un pote, d'un regard déplacé dans la rue pour venir effacer le travail d'années", a-t-elle écrit sur Instagram, après son passage dans Quotidien.