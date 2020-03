Quotidien, les chroniqueurs de Yann Barthès confinés : "On fait pitié"

Alors qu'il continuait d'animer Quotidien (TMC) chaque soir mais sans public depuis maintenant quinze jours, c'est désormais presque seul que Yann Barthès apparaît à l'écran. En effet, jeudi 26 mars 2020, il a indiqué en introduction avoir pris une décision radicale. "Dispositif maxi-confinement. Tout le monde est à la maison", a-t-il déclaré sans pour autant révéler la raison de cette initiative soudaine. De quoi laisser penser qu'un cas positif au coronavirus a pu être décelé ces derniers jours ?

Ainsi, à l'exception de Julien Bellver, d'un caméraman et d'une assistante derrière la caméra, Yann Barthès a dû s'en remettre à l'application Skype pour avoir le soutien de son équipe constituée ce soir-là de Paul Gasnier, Martin Weill et Étienne Carbonnier, lesquels ont assuré leur chronique depuis chez eux en duplex. "Bienvenue dans ce qui reste de Quotidien, bienvenue dans ce qui reste de Paris", a-t-il lancé avant de débuter l'émission.

Conscient de l'étrangeté de la situation, Yann Barthès a gardé le moral et s'est même permis d'ironiser à plusieurs reprises. "Ce n'est pas que je ne t'aime pas Julien, mais je pense qu'on fait un peu pitié tous les deux sur le plateau. (...) Nous nous excusons pour ces émissions dégradées, demain c'est best of. Peut-être à lundi, peut-être...", a-t-il conclu, incertain.

Pour autant, en raison de l'absence de nombreux programmes sur les chaînes, Quotidien réalise des records d'audience. Jeudi soir, l'émission a notamment été suivie par 2,2 millions de téléspectateurs en moyenne, et ce en dépit d'une heure d'antenne en moins. C'est déjà ça !