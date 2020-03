Yann Barthès absent de Quotidien, Twitter s'affole...

En pleine crise du coronavirus, la psychose s'installe. Le 13 mars 2020, Yann Barthès était mystérieusement absent de l'émission Quotidien sur TMC. Animateur phare de la chaîne, l'animateur de 45 ans a été remplacé au pied levé par le journaliste Martin Weill. Sur Twitter, les fans se sont interrogés sur l'état de santé du présentateur. "Pas de Yann Barthès ce soir à Quotidien, pourquoi ?", "Yann Barthès est en quarantaine ?", "Martin Weill il vieillit pas c'est grave. Par contre Yann Barthès il a le corona ou...?"

Inquiets pour Yann qui n'est que très rarement absent de l'émission, les internautes y vont bon train de leurs pronostics sur la santé de l'animateur. Même si beaucoup admirent le talent et le professionnalisme de Martin, les twittos s'interrogent sur la possibilité que Yann ait attrapé le coronavirus. "Un Quotidien sans Yann Barthès, ça manque un peu d'âme. Même si Martin Weill fait très bien le boulot, la voix du talk reste celle de Yann" a par exemple commenté un internaute alors qu'un autre, plus suspicieux, écrit : "Martin Weill a dit que Yann Barthès avait pris sa journée. Sans plus de détails..."

Se voulant rassurant, Martin Weill a en effet annoncé d'emblée que Yann allait bien mais qu'il avait juste posé un jour de repos. Des explications un peu faiblardes pour beaucoup, qui estiment que cette absence est suspecte surtout vu la crise sanitaire actuelle. Un brin sarcastique, un twittos écrit : "Rassurez-vous, il n'est pas contaminé par le coronavirus , il avait juste envie de prendre un jour de congé, il a le droit. En pleine crise du coronavirus avec plein de sujets à traiter et le lendemain d'une allocution présidentielle qui bouleverse le pays ?" Alors, Yann Barthès est-il souffrant ou a-t-il simplement souhaité se reposer et poser "innocemment" une journée ? Réponse d'ici quelques jours sur TMC.