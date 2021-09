Lena Situations en couple : sortie stylée avec Seb La Frite à la Fashion Week

Grâce à la Fashion Week, Paris retrouve le titre de capitale de la planète Mode ! Lena Situations en sillonne les rues et participe activement à cette folle semaine. Elle en a donné le coup d'envoi mardi, avec son petit ami Seb La Frite...

La Paris Fashion Week, édition prêt-à-porter printemps-été 2022, a commencé ce lundi 27 septembre 2021. Lena Situations (de son vrai nom Lena Mahfouf) n'a pas tardé à en vivre la frénésie. Elle a lancé sa semaine de la mode mardi après-midi en assistant au défilé Christian Dior, au Jardin des Tuileries.

Tout de Dior vêtue pour l'occasion avec une chemise blanche et une petite robe noire (issues de la collection automne-hiver 2021), Lena a inévitablement attiré l'attention des photographes et chasseurs de street style. La youtubeuse s'est changée le soir, pour un autre événement signé Dior Beauty. La marque a célébré au restaurant L'Avenue, dans le 8e arrondissement de Paris, l'ouverture d'une boutique éphémère consacrée au parfum Miss Dior.

Ce n'est plus en petite robe noire mais rouge que Lena Situations a conclu sa journée mode. À L'Avenue, la jolie brune était accompagnée de son chéri Seb La Frite, qui a ainsi fait son baptême de la Fashion Week.

Lena et Seb sont en couple depuis le mois d'octobre 2019. La jeune femme a officialisé leur idylle en février 2020, confirmant ainsi d'insistants soupçons. "J'ai reçu des pressions de comptes de gossip qui ne peuvent s'empêcher de parler de nos bulles privées pour quelques like, c'est nul... je voulais pas en parler comme ça, j'avais envie d'être celle qui vous l'annonce entre nous. Ça me fait chier d'être dans ce mood énervée/triste pour vous l'annoncer, alors que ce monsieur me rend bien trop heureuse depuis cinq mois sa mère", expliquait-elle à l'époque.