Louane : Miss radieuse durant la Fashion Week avec Thylane Blondeau

Louane (et certainement Thylane) a quitté L'Avenue avec un flacon Miss Dior. À L'Avenue, la chanteuse de 24 ans et maman d'une petite fille prénommée Esmée (19 mois) a également rencontré la comédienne Liza Koshy, présente au défilé Christian Dior quelques heures plus tôt. "Se faire de nouveaux amis quand t'es habillée en Dior, ça ressemble à ça", a écrit Louane dans sa story Instagram du soir.

La Fashion Week parisienne s'achèvera mardi 5 octobre 2021. Louane assistera-t-elle à d'autres défilés et soirées au programme de cette folle semaine ? Réponse dans les jours à venir. En attendant, ses admirateurs savourent son nouveau single, Tornade, sorti vendredi 24 septembre. "Je suis comme une dingue de ce qui se passe sur ce titre, leur a confié la jeune femme sur Instagram. Je me suis enfermée pendant deux semaines avec quatre mecs de folie pour cette réédition, et un peu plus tard un cinquième nous a rejoint. J'ai mis tout mon coeur dans ces morceaux et particulièrement dans Tornade. Cette chanson parle de toutes ces fois où tu te sens impuissant, ou tu penses que tu vas tomber, ou tu vois pas la lumière au bout du tunnel mais que finalement tu trouves une toute petite lueur en toi qui te permet de te relever, plus fort que jamais. Ça je l'ai vécu 1000 fois et je le vivrai encore des milliers de fois j'imagine, mais aujourd'hui je sais que j'ai la force de m'en sortir. C'est grâce aux gens autour de moi, ma famille, mes amis, mes proches, mon équipe, mon mec, ma fille et évidement, plus que tout : grâce à vous."