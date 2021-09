Deva Cassel, Iris Law, Morgane Polanski... Subjuguantes au défilé Dior

Pendant toute une semaine, Paris vit au rythme de la Fashion Week. Dior a déclenché une vague d'émotions après toute une année de défilés virtuels, avec un évènement majeur organisé près des fleurs du jardin des Tuileries pour présenter sa collection printemps-été 2022, le mardi 28 septembre 2021. Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de la maison depuis le décès de Karl Lagerfeld, a choisi une poignée de célébrités pour son premier rang.

On pouvait y trouver Deva Cassel (17 ans), mannequin et fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, Natalia Vodianova et son époux Antoine Arnault, Camille Cottin ou encore Elsa Zylberstein. Rosamund Pike (I Care a Lot), Jeanna Coleman (Le Serpent), Nicole Garcia (Mal de pierres) étaient présentes pour le défilé Dior. Le top model Natalia Vodianova était au bras de son époux Antoine Arnault, tout comme Iris Law, la fille de Jude Law et Morgane Polanski, la fille de Roman Polanski. Les influenceuses Alexa Chung, Chiara Ferragni et Jeanne Damas étaient également présentes aux jardins des Tuileries, à l'image d'Olivia Palermo, Maria Bello, Liza Koshy, Jisoo, Nine Marie d'Urso, Jeanne Damas, Will.i.am, Lolo Zouai, Xenia Adonts, Leyna Bloom, Rachel Zegler, Pelayo Diaz, Baptiste Giabiconi, Rose Bertram, Olivia Cooke et tant d'autres ont été photographiés à la sortie du défilé.

Cette année, la vision de Maria Grazia Chiuri a surpris, avec un incroyable jeu de l'oie géant sur 1000m3 avec un décor pop des années sixties. Du jaune, de l'orange, du vert et du bleu, des spotlights. Un véritable hommage à la mode des années 1960, celles de l'enthousiasme, avec des bottines plates à bouts carrés, de la minijupe et des formes épurées aux couleurs vitaminées, le tout sans aucun talon. Poches, chaussures plates et farouches clins d'oeil à l'artiste italienne Chiara Paparatti, Dior affiche une fois de plus son engagement féministe. Un show finalement dans l'air du temps.