Léna Situations et Seb la Frite amoureux : 1ere sortie en couple face à Jamel et Amel Bent

Une soirée magique pour un anniversaire de rêve. Pour fêter comme il se doit ses 10 ans, le Jamel Comedy Club organisait jeudi 8 octobre 2020 un gala en grande pompe, au Paradis Latin, à Paris. L'occasion pour Jamel Debbouze d'y recevoir ceux qui ont fait de la salle parisienne la référence du stand-up en France. Les plus grandes stars de l'humour comme les nouveaux talents s'y sont tous produits ces 10 dernières années.

Jeudi 8 octobre, Jamel organisait donc un show inoubliable, mêlant stand-up et cabaret. Et les stars ont répondu présentes ! Jamel Debbouze était bien évidemment accompagné de sa femme Mélissa Theuriau pour recevoir 300 invités prestigieux, dont un jeune couple particulièrement en vogue, Léna Situations (Léna Mahfouf) et Seb la Frite (Sébastien Frit). Les deux jeunes vidéastes ont pris la pose ensemble pour la première fois sur le photocall. Un évènement, quand on sait à quel point les 2 youtubeurs sont discrets sur leur relation. En robe noire fendue, Léna Situations rayonnait dans les bras de son compagnon de 24 ans.

Pendant la soirée, les chanceux invités ont également pu croiser Amel Bent, Sébastien Thoen, Jonathan Cohen, Maxime Saada, directeur général du groupe Canal+ et sa femme Sylvie, Laurie Cholewa, Laurent Weil, le couple Franck Gastambide et Sabrina Ouazani, Clément Viktorovitch, Anne-Sophie Girard (enceinte!) et son nouveau compagnon, ainsi que Céline Sallette et Philibert Dechelette.

Devenue une véritable institution avec son émission Le Jamel Comedy Club, cette pépinière de talents met en lumière une nouvelle génération d'humoristes. L'émission, tournée dans l'enceinte du théâtre, a révélé, entre autre, Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Nawell Madani et Blanche Gardin. Et l'histoire du lieu est elle aussi mémorable. Jamel Debbouze n'a pas choisi la salle du boulevard Bonne Nouvelle au hasard : "Quand on m'a dit que cet endroit était le plus vieux cinéma porno de Paris, je me suis dit, "voilà l'endroit parfait pour prendre notre pied"".