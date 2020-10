Jonathan Cohen en couple avec Piu Piu, féministe et engagée

Ce lundi 12 octobre 2020, la série La Flamme vient secouer la télé française ! Son créateur et héros, Jonathan Cohen, a reçu les encouragements de ses proches avant la diffusion du premier épisode. Parmi ces proches, figure sa compagne, la charmante Piu Piu.

"Premier épisode de La Flamme ce soir, gratuit et en clair. Tellement hâte", a écrit Piu Piu dans sa story Instagram du lundi 12 octobre 2020. La DJ et animatrice radio invite ses plus de 12 000 followers à suivre la série créée par son amoureux, Jonathan Cohen. Piu Piu lui a dédié un autre passage de sa story, rythmée par la chanson Doudou, le nouveau single d'Aya Nakamura.

Sur Instagram, Piu Piu (de son vrai prénom Julieta) poste également sur son actu à elle. La jeune femme anime un podcast baptisé Safe Place, diffusée sur Rinse France et consacrée aux femmes et aux personnes LGBTQ+. Piu Piu a également créé une agence de management de talents, avec les co-fondatrices de Safe Place.

Son engagement féministe lui a permis de figurer sur une campagne publicitaire pour CL Studios, studio des marques de lingerie Chantelle, Passionata et Chantal Thomas.