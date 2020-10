Doria Tillier joue la transparence en dentelle, Camille Chamoux scintille à CanneSéries

En partie dématérialisée à cause du coronavirus, la troisième édition du festival CanneSéries se tient finalement jusqu'au 14 octobre. Déclinaison du légendaire festival du cinéma, elle continue de réunir les plus grands noms de la fiction française. De nombreuses personnalités étaient présentes à Cannes, pour défiler sur son désormais célèbre tapis rose. À commencer par Doria Tillier ou Sami Outalbali (Sex Education, Mortel, Les Grands...), très élégant en costume vert.

Difficile de ne pas remarquer la superbe Doria Tillier (La Flamme), rayonnante et lumineuse dans une robe en dentelle. Augustin Trapenard était également convié à cette grande ouverture, tout comme Pierre Lescure, le président du festival de Cannes. La superbe Clémence Botino, Miss France 2020, avait également fait le déplacement. Côté coeur, on remarquait une broche symbolisant son engagement à Octobre Rose, campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir), membre du jury a également défilé sur le tapis rose.

Gerald Brice Viret, l'ancienne ministre Fleur Pellerin, Youssef Hajdi, Celine Sallette, Roxane Mesquida, Gregory Fitoussi, Camille Chamoux en veste grise scintillante, Brune et Alain Terzian, Michou, Piwerre, Dobyelf, Inoxtag, Tewfik Jallab, Syrus Shahidi, Amir El Kacem, Benoit Louvet, le directeur général de Canneseries, Albin Lewi, le directeur artistique, Caroline Proust, Laetitia Eïdo, Jérémie Galan, Clara Chantereau... Une marée de personnalités pour assister à cette belle cérémonie d'ouverture. On a notamment pu découvrir la série La Flamme, incarnée par Jonathan Cohen et un casting cinq étoiles, présentée hors-compétition.