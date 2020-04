Clémence Botino, Miss France confinée : "Mon écharpe me manque !"

Clémence Botino poursuit son activité de Miss France, même en confinement. La jeune femme de 23 ans a raconté les dessous de ses semaines à l'isolement, qu'elle passe en Guadeloupe avec sa famille. "J'étais rentrée passer quelques jours en Guadeloupe avec ma famille quand l'annonce du confinement est tombée. J'ai décidé d'y rester. Je suis donc avec mon père, ma mère et mon frère. L'ambiance est sincèrement très bonne à la maison", a-t-elle expliqué à Paris Match, le vendredi 24 avril 2020.

Clémence Botino s'estime ainsi heureuse "de ne pas vivre cette période seule" dans son "appartement à Paris". "Le confinement me permet de me reconnecter avec ma famille et ma mère est aux anges", s'est-elle réjouie. Mais pas question de ne rien faire à la maison. "Comme pour tous les Français, ma vie a beaucoup changé au cours de ces derniers mois. Je télétravaille pour Miss France depuis la Guadeloupe et depuis peu, j'anime une chronique hebdomadaire sur une chaîne de radio locale", indique-t-elle.

Malgré le soleil et la famille, Clémence Botino se fait une joie de "rentrer à Paris" et de "retrouver [s]a pauvre écharpe (...) abandonnée depuis deux mois" : "Elle me manque !", clame-t-elle. Le confinement aura au moins eu le mérite d'aider notre Miss France 2020 à faire le vide et penser à l'avenir qui se dessine. "Grâce au confinement, je retrouve le temps de lire et je réfléchis beaucoup à l'après. Tout me paraît si flou et incertain. Pour l'instant, c'est difficile de déterminer précisément la direction que je souhaite prendre. A la fin de cette année, je verrai ce que l'on me propose, si certains sont intéressés par mon profil. Tout ce que je fais en ce moment sera, je l'espère, bénéfique pour mon futur", a-t-elle confié à Paris Match.

Malgré la pandémie de coronavirus, Sylvie Tellier assure depuis le début du confinement que l'élection de Miss France 2021 sera maintenue. Élections reportées, pré-sélections sous forme de casting vidéo, système de vote à distance... La patronne du comité Miss France a déjà tout prévu.