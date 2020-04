Clémence Botino : Pourquoi Miss France 2020 ne porte-t-elle plus son écharpe ?

Pauvre Clémence Botino. Notre belle Miss France 2020 a été élue en décembre et ne peut pas aller à la rencontre de ceux qui l'ont menée à la victoire à cause du confinement. L'étudiante en master à la Sorbonne en histoire de l'art est aujourd'hui en Guadeloupe et se tourne vers les réseaux sociaux pour garder le contact. Mais comme certains ont pu le constater, elle ne porte pas son écharpe !

On le sait, une Miss France doit toujours porter son écharpe : aucune apparition ou presque ne se fait sans. Pourtant, la sublime jeune femme de 22 ans n'a pas la sienne ! Et la raison est très simple. Interviewée par Le Parisien, Clémence Botino a révélé : "J'étais venue passer quelques jours de vacances quand le confinement a été décrété. Avec le comité et Sylvie Tellier, nous nous sommes vite entendus sur le fait que je resterais ici. Cela m'évitait de m'exposer à des risques en prenant un avion et il n'y avait déjà presque plus de vols. Et oui, je suis mieux ici, entourée de ma famille, plutôt que toute seule dans l'appartement des Miss en France. Le choix s'est fait si vite que j'en ai même oublié mon écharpe à Paris. Depuis, je fais des vidéos sans !" Tout s'explique.

Le confinement a un impact bien réel sur son règne. "Tout mon programme s'est annulé d'un coup, les élections régionales auxquelles je devais participer avec mes dauphines devaient commencer. Plus aucun salon, plus rien", explique-t-elle. Déçue, elle tente donc de rebondir, notamment pour poursuivre son combat contre la fracture intergénérationnelle. "J'ai décroché une rubrique hebdomadaire à la radio Guadeloupe la Première, dans laquelle je raconte la vie d'une personne âgée, après lui avoir téléphoné dans la semaine", poursuit-elle. Et puis, sur Instagram, elle parle Histoire avec ses abonnés.

Après le confinement, Clémence Botino compte bien "travailler tout l'été sans relâche" afin de "rattraper le temps perdu". Dans une récente interview, Sylvie Tellier a fait savoir que son règne pourrait éventuellement être prolongé : "Après, c'est vrai que si ça doit durer très très longtemps, on lancera peut-être une pétition pour qu'elle fasse deux ans, parce que c'est sûr que c'est dur."