Léna Situations, sa honte magistrale face aux Kardashians : "J'étais tétanisée"

En 2019, Léna Situations s'envolait à Los Angeles pour recevoir son prix : le People's Choice Award de la meilleure influenceuse internationale. Une fois là bas, sur le tapis rouge de l'évènement au côté de grosses stars d'Hollywood, l'auteure à succès ne peut pas s'empêcher de ressentir un "gros symptôme de l'imposteur". Le terrain parfait pour l'une des plus grosses hontes de sa vie, comme elle l'a raconté dans une vidéo de McFly et Carlito.

Lors de la cérémonie, elle décrit une "cantine de stars" avec des célébrités réunies par affinités et par thèmes autour de différentes tables. Juste à côté de celle de Léna Situation : la tablée des Kardashian, avec comme joyau de la couronne Kris Jenner, son idole. Kim, Khloé, Kourtney, Kylie... elles étaient toutes là pour recevoir un prix spécial dédié à leur émission L'Incroyable famille Kardashian. Profitant d'une coupure pub, Léna Situations se lance. Elle se lève pour aller demander une photo avec Kris Jenner, l'occasion d'une vie.

"J'arrive et j'ai le garde du corps qui me regarde. Il me dit devant tout le monde : 'Toi ? Non !' (...) Juste après y'a un mec qui me bouscule et qui fait la photo avec Kris Jenner, devant moi. La coupure pub s'arrête et tout le monde se rassoit. Je suis loin de ma table, tétanisée et j'ai Kourtney Kardashian qui me regarde et qui fait : 'Haan'", se souvient Léna Situations, toujours habitée par la honte. Un souvenir qui reste toutefois plutôt drôle malgré ce vent de la momager.

Ce n'est pas la première fois que Léna Situations raconte ses pires hontes à ses abonnés. La jeune femme avait déjà conté la fois où elle s'était retrouvée assise et nue dans un sauna à l'étranger, face à une jeune fan qui l'avait reconnue. Preuve que toute peine peut se transformer en bonheur : Léna avait fait graver le mantra "assise et nue" sur un t-shirt d'une de ses collections en collaboration avec Jennyfer, un succès.