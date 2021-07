Léna Situations : Elle met le paquet côté look pour le défilé Dior

La maison Christian Dior a dévoilé sa nouvelle collection automne-hiver 2021/2022 imaginée par Maria Grazia. Le défilé s'est déroulé au musée Rodin, à Paris, ce lundi 5 juillet. La Youtubeuse et auteure Léna Situations, 23 ans, a été invitée à cet évènement pour la première fois et l'a partagé avec sa communauté, à travers des vidéos et photos.

Sur Instagram, la jeune femme qui est suivie par plus de 3 millions de personnes, est allée au défilé en trottinette électrique pour "éviter les bouchons", comme elle l'explique. Elle a montré quelques tenues du défilé, dont son coup de coeur : une robe bleue à manches longues ouvertes au niveau de la poitrine. Elle-même avait mis le paquet côté look : habillée d'un combi-short gris métallisé, d'une paire de chaussures noires compensées vernis et d'un petit sac à main rouge Dior pour l'occasion, la jeune créatrice de vidéos a ensuite pris la pose devant les photographes ainsi qu'avec des fans, qui étaient présents à la sortie.

Dans l'enceinte du musée, les décorations faites de broderies ont beaucoup impressionné Léna Situations, qui pensait voir un papier peint ! Passionnée par la mode, elle a salué le travail d'orfèvre des brodeurs et brodeuses via une courte vidéo. "Si vous regardez cette vidéo : bravo !", a-t-elle écrit à l'intention des concernés.

Une fois le show terminé, la demoiselle s'est prise au jeu des photos et a pris la pose quelques instants, en affichant un beau sourire. Comme à son habitude, elle a fait preuve d'autodérision en partageant une photo d'elle devant les photographes, en ajoutant une bulle de bande dessinée avec le message "Send help" (Envoyez de l'aide, en anglais) pour faire signifier son angoisse à peine visible.

D'autres stars étaient présentes pour cet évènement haute-couture comme l'ancienne rédactrice en chef de Vogue Paris, Carine Roitfeld, l'actrice franco-marocaine Nadia Farès, la photographe de mode Ellen Von Unwerth ou encore Mathilde Warnier, que l'on a pu voir dans le film Curiosa ou la série Netflix Le Serpent, avec Tahar Rahim.