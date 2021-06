Léna Situations évoque le combat de sa mère contre le cancer

Léna Mahfouf, plus connue sous le nom de Léna Situations sur Youtube, n'arrête pas son ascension ! La jeune vidéaste de 23 ans apparaît en une du magazine ELLE , ce vendredi 18 juin.



L'air espiègle, la Parisienne aux millions de followers, auteure de Toujours plus (Ed. Robert Laffont) qui s'est écoulé à près de 400.000 exemplaires, s'est confiée sur sa vie à cent à l'heure, ses débuts dans la vidéo, sa passion dévorante pour la mode et sa famille. Pour la couverture, le choix lui est apparu comme une évidence : pas ou peu de maquillage pour éviter de complexer les lecteurs et lectrices !



"Je me suis d'abord demandée comment être la plus stylée possible. Mais je me suis revue plus jeune, écrasée de complexes devant les images de filles trop fraîches auxquelles je n'arrivais pas à ressembler..." C'est dans un souci de représentation que la jeune femme, très mature, a opté pour un "moi au naturel, sans aucun artifice. Avec des cernes, une repousse de sourcils... Et puis d'autres photo plus glam, où l'on comprend tout le boulot fait pour y arriver", peut-on lire.

Du coup, ce n'est pas une couverture mais bien trois que le magazine a élaboré avec Léna Mahfouf.

Léna Situation : sa mère, atteinte d'un cancer est son "héroïne"

Très proche de ses fans, Léna, d'origine algérienne, partage tout sur les réseaux sociaux ! Ses parents, elle en parle volontiers et met en scène son papa, Karim, qu'elle surnomme Papa Situations, dans ses vidéos pour le plus grand bonheur de ses abonnés !

Celui qui a perdu son travail de comédien-marionnettiste à cause de la pandémie de Covid-19 et du confinement, s'est reconverti dans la bande dessinée ! Et sans surprise, c'est sa fille Léna qui l'inspire ! "Il vient de dessiner une BD pour expliquer mon travail aux adultes qui ne comprennent rien", explique la jeune femme à nos confrères de ELLE.

Néanmoins, il y a une personne que Léna protège beaucoup : sa maman, qui est très gravement malade. Pudique, la Youtubeuse s'est épanchée sur celle qui lui a donné le goût de la mode et des jolies choses. Ancienne styliste modéliste, Sabrina, sa maman se bat contre le cancer depuis quelques années. "Elle est trop forte, ma maman. C'est une super-héroïne du cancer", a assuré l'influenceuse, qui peut compter sur ses parents pour l'encourager à suivre sa passion.