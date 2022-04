EnjoyPhoenix : En cuir et sous-vêtements apparents, elle sort le grand jeu en Californie

Célébré tous les ans en Californie fin avril, Coachella est l'un des festivals de musique les plus réputés du monde... mais aussi un véritable rendez-vous pour les amoureux de la mode ! Les stars du monde entier le savent en effet, le dress-code est important pour l'événement. Tenues colorées, légères, hippies et souvent plutôt sexy... elles osent tout, chaque année, pour se démarquer dans des looks toujours plus fous.

Et si, cette année, Camille Cerf, Iris Mittenaere ou encore Lena Situations ont marqué les esprits, c'est bien EnjoyPhoenix qui vient de marquer un grand coup ! Partie en Californie avec son petit ami, le DJ Henri PFR, celle qui faisait partie des premières Youtubeuses françaises a posté de nombreuses photos d'elle dans le désert californien, et on peut dire qu'elle n'avait pas lésiné sur ses différentes tenues.

Pour le premier jour, elle avait en effet choisi un pantalon, des bottes et un débardeur entièrement en cuir, extrêmement sexy et parfaitement accordés à ses cheveux bruns. Un look très différent de ce qu'elle montre à ses abonnés en général mais qui a beaucoup plu : "J'aime tellement cette tenue, purée !", "Canon" ou encore "Vraiment génial de te voir assumer ton style", peut-on lire en commentaires, même si beaucoup ont fait remarquer que la tenue n'était pas très adaptée aux standards de Coachella.