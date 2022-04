Christina Milian : En bikini string à Coachella, la femme de M. Pokora fait monter la température

Coachella était de retour ce week-end ! Le festival californien a débuté le 15 avril après s'être absenté ces deux dernières années pour des raisons de pandémie de la Covid-19. Le rendez-vous est toujours l'occasion de retrouver un parterre de stars apprêtées façon festivalier. Cette année c'est particulièrement Christina Milian (que nous avions quittée aux Oscars) qui a fait forte impression dans une tenue très très osée...

Elle nous avait déjà montré sa tenue flashy avec son top en forme de noeud et sa mini-jupe métallisée, mais voilà que la compagne de Matt Pokora a fait encore plus fort. Christina Milian s'est, cette fois-ci, affichée dans dans un maillot string bleu à l'occasion d'une pool party. Et pour être certaine de faire monter la température, la chanteuse portait un top de la même couleur, qui dévoilait un peu de sa poitrine. Un bandana jaune porté autour de son cou ainsi que son sac NASA venaient compléter le look tendance de la star. "Je déteste te voir partir mais j'aime te regarder t'en aller" avait-elle ajouté en légende de la photo tout en apposant les hashtags "Coachella jour 2" et "Pool party".