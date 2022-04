M. Pokora et Christina Milian complices et lookés : tapis rouge à Los Angeles, face à d'autre stars

Même pour aller au cinéma, M. Pokora et Christina Milian ne font pas les choses à moitié niveau look ! Le chanteur français et sa compagne américaine se sont offert une petite sortie en amoureux ce lundi soir pour l'avant-première d'Ambulance, le nouveau film d'action star d'Hollywood. Devant Jake Gyllenhaal, le héros du film, et ses deux partenaires (Eiza Gonzalez et Yahya Abdul-Mateen II), ils étaient radieux.

Vêtu d'un jean troué et de bottines noires, le chanteur d'Elle me contrôle avait également choisi une chemise brillante couleur corbeau qui lui allait parfaitement. Sa femme, quant à elle, portait également du noir, avec un pantalon taille haute et un débardeur court. Sa veste, en revanche, était très colorée, parsemée de coquelicots.