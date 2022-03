Christina Milian craquante en petite robe : sortie mère-fille avec Violet, pour applaudir Olivia Rodrigo

Mère et fille sont comme les deux doigts de la main, inutile de se creuser pour le savoir. Il n'y a qu'à constater leur complicité évidente et leur style rose accordé à la perfection pour se rendre compte qu'elles ne pourraient pas vivre l'une sans l'autre. Le duo féminin en aurait presque fait de l'ombre aux autres personnalités invitées à l'événement. Busy Philipps et sa fille Birdie Silverstein ont bien tenté de briller autant que Christina Milian et Violet mais elles n'ont pas fait le poids. Le chanteur australien Kid Laroi n'avait quant à lui d'yeux que pour sa compagne, la star de TikTok Katarina Deme.

Olivia Rogrido était évidemment de la partie, entourée d'une bonne partie de l'équipe sans qui le documentaire n'aurait jamais pu voir le jour : Stacey Lee, réalisatrice, Ayo David, présidente de Disney Branded Television, société productrice et Jason Sterman, également producteur et réalisateur. Deven Lee et Sydney Carlson, vloggeuse et influenceuse, sont venus applaudir Olivia Rodrigo. Même chose pour la comédienne Kira Rosarin, la danseuse Pressley Hosbach, l'acteur Kevin McHale de Glee et A.J. Knight. Des invités XXL qui ont sûrement mis plein d'étoiles dans les yeux de Violet Madison. Mais la petite fille le sait, ses deux plus grandes idoles, elle peut les avoir à la maison et rien que pour elle !