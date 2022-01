M. Pokora et Christina Milian fêtent les 2 ans d'Isaiah : l'éclate en famille et un beau gâteau d'anniversaire

Le 21 janvier 2022,M. Pokora et sa femme Christina Milian ont eu la joie de célébrer le deuxième anniversaire de leur fils Isaiah. Né en 2020, le fils aîné du couple a pu fêter son anniversaire dans un immense espace de jeux pour enfants avec toboggans et piscines à boules multicolores. Accompagné de sa grande soeur Violet (fruit de l'amour entre Christina Milian et le rappeur The-Dream) de son petit frère Kenna et de ses parents, le garçonnet a pu jouer de longues heures avant de souffler sur son énorme gâteau, spécialement confectionné sur le thème du dessin animé Le Roi Lion, et plus particulièrement du personnage de Pumba. Isaiah est passionné par ce grand succès de Disney, comme le montrent souvent ses parents.

Sur Instagram, M. Pokora a également partagé deux clichés avec son fils : le premier pris juste après sa naissance puis le second deux ans plus tard au moment de l'épiphanie. En légende, le chanteur de 36 ans écrit : "2 ans déjà... Le temps passe beaucoup trop vite... Joyeux anniversaire mon fils."