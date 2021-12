M. Pokora papa ému : il partage des images inédites de ses fils Kenna et Isaiah

Comme chaque 31 décembre, il est l'heure de faire la rétrospective de son année. Matt Pokora n'a pas dérogé à la règle et, pour l'occasion, il a publié une tendre vidéo sur Instagram ce vendredi. Il s'agit d'un grand mélange des meilleurs moments qu'il a pu passer en 2021 : le mariage de ses amis, des parties de football, ses premiers pas au théâtre pour la pièce Les Grandes Ambitions... Le chanteur de 36 ans n'a encore une fois pas eu le temps de s'ennuyer ! Mais surtout, il a dévoilé de rares images de famille, lui qui est l'heureux papa de deux garçons, Isaiah et Kenna, respectivement âgés d'1 an et demi et de 6 mois, nés de sa relation avec sa femme Christina Milian. Des petites merveilles qui contribuent pleinement à son épanouissement quotidien.

"De L.A à Paris, 2021 aura été une autre année pleine de bénédictions. Chaque jour qui se lève est un jour de plus qui m'est offert pour être ce que j'aime par dessus TOUT... être père de famille. Love sur vous et vos familles. Distribuez de l'amour autour de vous et passez un bon réveillon. Avec le coeur... Toujours... Matt", a-t-il légendé sous la publication avec bienveillance.

Sur les images (voir notre diaporama), les internautes ont ainsi pu découvrir des séquences intimes et inédites de Kenna et Isaiah. Les premiers pas du premier ou encore sa découverte de l'eau à la piscine, un moment complice entre les deux frères, Christina Milian rayonnante et comblée avec ses enfants dans les bras ou encore Violet (l'aînée de la belle américaine âgée de 11 ans et née de sa relation avec le rappeur The-Dream) qui prend son rôle de grande soeur très à coeur en donnant le biberon à Kenna... les images sont émouvantes et finissent de prouver que le chanteur s'est construit une magnifique famille recomposée.

D'ailleurs, les commentaires émus ne se sont pas fait attendre. "Ça c'est la vie...", "Quel beau récap", "Être père te va à merveille", "C'est beau le bonheur", peut-on lire entre autres.