M. Pokora et Estelle Lefébure au théâtre : ils accueillent une star du PSG en coulisses

C'est ce qui s'appelle commencer eu beauté ! Pour sa première fois sur les planches, M. Pokora excelle. Le chanteur de 36 ans donne la réplique à Estelle Lefébure et Philippe Lellouche, dans Les Grandes Ambitions, une comédie écrite par ce dernier et dans laquelle il joue depuis le 17 septembre. Et le Théâtre de la Madeleine ne désemplit pas ! Face à cet énorme succès, des dates supplémentaires ont été ajoutées. De quoi faire durer le plaisir. Sur Instagram, le frère de Philippe Lellouche et ses amis ont reçu la visite d'un éminent joueur de footballeur français : Kylian Mbappé.

Le jeune homme est venu assister au spectacle, dimanche 17 octobre, et s'est fait prendre en photo aux côtés de l'équipe complète à savoir Estelle Lefébure, M. Pokora et Philippe Lellouche. Une visite inattendue qui a ravi les fans et à encourager certains à réserver leurs places pour aller voir la pièce et voir leur idole. "Bon quand tu vois un de tes chanteurs préférés en compagnie de ton joueur préféré comment dire que j'ai grave le seum", "Y a pire comme invité j'avoue", "Et après ça t'as toujours pas pris ton billet ?", peut-on notamment lire dans l'espace commentaires.