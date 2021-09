Christina Milian fière de sa fille Violet (11 ans) à fond dans le sport : "T'as tout tué"

En plus d'être chanteuse, comédienne et première fan de M. Pokora, son conjoint, Christina Milian est également une mère de famille (Violet Madison, 11 ans, Isaiah et Kenna, 2 et 5 mois) et grande supportrice de sa fille Violet Madison. A seulement 11 ans, la jeune fille fait attention à son corps. Et cela passer par des sacrifices quotidiens ! Sur son compte Instagram, l'interprète de When You look at Me a partagé des vidéos de sa fille et elle, en train de suer à la salle de sport en story. La jeune fille du rappeur américain The Dream se trémousse sur la musique tout en faisant du vélo elliptique, lorsque sa mère la filme discrètement. "Et maintenant, c'est l'heure du cardio. Violet Madison, je t'aime", a noté la chanteuse de 39 ans en légende, apparemment fière de ces efforts.

En sortant de leur séance intensive, Christina Milian a souhaité féliciter sa grande fille en bonne et due forme. Face caméra, le visage encore ruisselant de transpiration, elle dit à Violet, qui se trouve derrière elle : "Tu l'as fait. Violet, aujourd'hui tu as fait de la boxe et du cardio. Je suis fière de toi, tu as tout tué ! Tout le monde est fier de toi".