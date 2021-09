M. Pokora et Christina Milian s'éclatent dans un parc d'attraction : belle journée en famille à Paris

M. Pokora et sa femme Christina Milian sont rentrés de leurs vacances dans le Sud de la France à la fin du mois d'août. Les deux artistes de 35 et 39 ans ont pris un jet privé avec leurs deux garçons Isaiah (1 an et demi) et Kenna (4 mois), ainsi qu'avec Violet Madison - la fille aînée de Christina Milian âgée de 11 ans, née de son précédent mariage avec le rappeur The Dream - et ont regagné Paris.

Dans la capitale pour sa toute première expérience sur les planches - dans la pièces Les Grandes Ambitions au théâtre de La Madeleine aux côtés de Philippe Lellouche et Estelle Lefébure - M. Pokora peut compter sur le soutien de sa femme Christina Milian, qu'il a épousée en décembre 2020. Les deux artistes s'accompagnent mutuellement dans leurs projets. On se souvient que M. Pokora avait passé plusieurs semaines à La Réunion et mis sa carrière su pause, pour suivre Christina Milian qui tournait la comédie romantique Resort To Love, sortie cet été sur Netflix.

Si M. Pokora est focalisé sur ses répétitions, la première approchant à grands pas (c'est le 12 septembre prochain), le beau gosse originaire de Strasbourg s'offre aussi des moments de détente. Dimanche 5 septembre, Matthieu Tota (le vrai nom de M. Pokora) s'est rendu dans un parc d'attractions de Paris, très prisé des stars : le Jardin d'acclimatation.

M. Pokora et Christina Milian ont tous les deux publié des photos et vidéos de leur passage dans le parc d'attractions, situé dans le Bois de Boulogne, juste à côté de la Fondation Louis Vuitton, sur leurs pages Instagram. Satisfaite de sa journée en famille, Christina Milian, s'est montrée avec ses fils, a publié une photo de sa fille Violet dans les fontaines de l'entrée, et a aussi profité des attractions. "Je me suis fait de nouveaux souvenirs préférés", commente l'Américaine en légende. Face à la chaleur parisienne, Isaiah a fini en couche pour se rafraîchir.