M. Pokora et Christina Milian : Retour à Paris avec les enfants, voyage en jet privé

On ne se refuse rien ! M. Pokora mène un beau train de vie et le fait partager à ses milliers de fans. L'artiste âgé de 35 ans va passer plusieurs mois en France pour les besoins de son nouveau projet. Après un break estival en famille au soleil, il est de retour sur Paris.

Sur son compte Instagram suivi par 3 millions d'abonnés, le dimanche 22 août 2021, M. Pokora a partagé une photo de lui tout sourire. "Retour Paris ! Très heureux d'attaquer la rentrée. On se retrouve au théâtre de la Madeleine à partir du 17 septembre ! Let's goooooo ! #lesgrandesambitions", a-t-il commenté en légende. On peut constater que le séduisant artiste voyage en jet privé. Un déplacement grand luxe effectué avec les services de la compagnie Excell'Jets, "l'un des leaders mondiaux de l'aviation privée."

Toujours sur Instagram, sa femme l'actrice et chanteuse américaine Christina Milian a elle aussi posté des photos de ce voyage en jet avec leurs enfants : Isaiah (né le 20 janvier 2020) et Kenna (né le 24 avril 2021) ainsi que Violet (née le 26 février 2010 du mariage passé entre Christina et le rappeur The-Dream). "Encore un agréable voyage", a commenté l'interprète du tube When You Look At Me. Il faut dire que ce genre de vol coûte plusieurs milliers d'euros mais que le confort est premium ! La petite famille a précisément voyagé à bord d'un appareil Phenom 300E.