M. Pokora et Christina Milian de retour là "où la magie a commencé" : photos d'un jour spécial

Inséparables depuis leur coup de foudre à Saint-Tropez en 2017,Christina Milian et M. Pokora ont célébré leur anniversaire de rencontre le 3 août 2021 là où leur histoire a débuté, au club L'Opéra. "De retour où la magie a commencée..." écrit la maman de Violet (11 ans, née de son amour avec le rappeur The-Dream) sur Instagram en légende d'un cliché du restaurant tropézien. Accompagnée de son amie Karrueche Tran, la chanteuse américaine a également présenté à ses abonnés une de ses amies qui était présente lors de sa rencontre avec Matt. "Lauren était avec moi le 2 août 2017 quand j'ai trouvé l'amour, il est temps de lui dénicher l'homme de sa vie" explique-t-elle. Un peu plus tard dans la soirée, les deux chanteurs ont pu profiter d'une gigantesque bouteille de champagne offerte par la maison. Une fête magique pour les amoureux qui ont partagé de nombreuses vidéos de la soirée sur leurs comptes Instagram respectifs.

Depuis cette rencontre magique, Christina - actuellement star du film Netflix Un amour complexe - et M. Pokora sont devenus parents de deux petits garçons : Isaiah (1 ans) et Kenna (né en avril 2021). Mariés depuis décembre 2020, l'actrice américaine de 39 ans et le chanteur de 35 ans avaient également célébré leur rencontre l'année dernière au club L'Opéra. À cette occasion, Christina en avait dit un peu plus sur la manière dont elle était tombée amoureuse du frenchy. "Il y a 3 ans et 4 étés, j'ai rencontré mon meilleur ami, mon jumeau d'anniversaire et la pièce manquante de mon puzzle ici même, à l'endroit où nous sommes aujourd'hui (@loperasttropez ). Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai été littéralement époustouflée à la seconde où j'ai posé les yeux sur lui et je ne savais pas du tout si j'étais son type ! (...) Comme si c'était hier. C'était le mec le plus sexy que j'avais rencontré cet été. Il me le fallait ! J'avais regretté de ne pas m'être plus apprêtée pour cette soirée. Mais je ne pensais rencontrer personne un lundi soir..." écrivait-elle avec beaucoup d'amour.

Côté professionnel, M. Pokora s'apprête à monter sur les planches à la rentrée 2021 dans la pièce Les grandes ambitions au théâtre de La Madeleine aux côtés d'Estelle Lefébure et de Philippe Lellouche.