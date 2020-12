M. Pokora et Christina Milian : Après leur mariage à Paris, retour à Los Angeles pour les Fêtes

Après un mariage à la française, M. Pokora et Christina Milian ont préféré passer les fêtes à l'américaine ! Le mercredi 9 décembre 2020, les deux artistes se sont mariés au sein de la mairie du 8e arrondissement de Paris, en face des proches et la famille du chanteur français, comme l'a annoncé Public. Le jour d'après, jeudi, l'interprète de Dip it low annonçait sa troisième grossesse !

En effet, Christina Milian a publié plusieurs photos de son baby bump. Le couple avait déjà accueilli un petit garçon prénommé Isaiah (11 mois), né le 20 janvier 2020. Il s'agit donc ici de leur deuxième enfant. Par le passé, la chanteuse avait déjà donné naissance à Violet (10 ans), née de son mariage avec The-Dream.

Après un séjour rapide en France marqué par leur cérémonie civile et le grand concert livestream du chanteur à la Seine musicale, M. Pokora, Christina Milian et leur petit Isaiah ont décollé pour Los Angeles dans la matinée du jeudi 10 décembre. Ils prévoient ainsi de passer les fêtes de fin d'année en Californie, dans une ambiance assurément américaine. C'est dans ce décor fait d'immenses maisons illuminées, sapins et guirlandes à foison que la petite famille retrouvera Violet et le reste de la famille de Christina Milian pour passer Noël.

On imagine que dès que les conditions sanitaires le permettront, M. Pokora et Christina Milian organiseront un mariage dans une forme plus festive. D'ici là, ils seront alors peut-être accompagné de trois enfants d'honneur...