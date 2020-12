Christina Milian à nouveau enceinte : M. Pokora un genou à terre au coucher du soleil...

Voilà de quoi boucler cette année décevante ! M. Pokora et Christina Milian ont commencé l'année sous les meilleures auspices avec la naissance de leur premier enfant, Isaiah, le 20 janvier dernier. Onze mois plus tard, le 10 décembre 2020, le couple star a annoncé l'arrivée prochaine de son deuxième enfant à deux, dont on ne connait pas encore le sexe.

Jeudi, Christina Milian a publié une superbe photo pour annoncer sa troisième grossesse - elle est déjà maman de Violet (9 ans), née de son mariage passé avec le rappeur The Dream -, où elle exhibe son baby bump au coucher de soleil sur la plage. On y voit M. Pokora, un genou à terre, embrasser tendrement ce ventre arrondi. De loin, on croirait presque à une demande en mariage...

Une photo certainement symbolique : le même jour, Public révélait que M. Pokora et Christina Milian s'étaient mariés le mercredi 9 décembre dernier - presque incognito - civilement, au sein de la mairie du 8e arrondissement de Paris. Quelques amis étaient présents pour ce mariage français, dont le frère et les parents du chanteur. On imagine qu'une cérémonie plus officielle (et même américaine ?) est prévue pour bientôt. D'ailleurs, après ce séjour parisien, M. Pokora et Christina Milian ont pris l'avion pour rejoindre Los Angeles. D'ici à quelques mois, les époux se retrouveront bientôt à cinq dans leur maison californienne.

Un mariage inattendu