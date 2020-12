M. Pokora papa pour la 2e fois : Christina Milian est de nouveau enceinte !

M. Pokora - Matthieu Tota de son vrai nom - avait à peine commencé à découvrir les joies de la paternité qu'il s'apprête déjà à devenir papa pour la deuxième fois. Le populaire chanteur âgé de 35 ans a fait une belle annonce à ses fans ce jeudi 10 décembre sur Instagram.

Sur son compte, l'interprète du tube Les Planètes a posté une jolie photo du ventre de sa chérie Christina Milian. Un début de baby bump pour la star de 39 ans qui pose avec leur bébé, le petit Isaiah âgé de seulement 10 mois. En légende, M. Pokora écrit : "Toi et moi + 3 Isaiah est déjà un grand frère protecteur... #unetablepour5svp #partyof5." De son côté, la chanteuse et future maman a aussi posté deux photos, une d'elle à la plage avec son amoureux embrassant son ventre de femme enceinte ainsi que celle déjà postée par le papa. "Toi et Moi + 3 #morelove", a écrit la star de la comédie romantique Falling Inn Love sur Netflix.

Christina Milian, qui partage la vie de M. Pokora depuis 2017, est déjà la maman d'une grande fille prénommée Violet née en février 2010 de sa relation passée avec le rappeur The-Dream. Les amoureux partagent leur temps entre Los Angeles où vit la chanteuse et la France où le beau gosse mène carrière. Cette année, celui qui était le récent parrain du Téléthon a été très frustré de devoir stopper sa grande tournée Pyramide Tour en raison de la pandémie de coronavirus. Mais, avec ce temps libre inattendu, cela lui a cependant permis de passer plus de temps avec sa chérie et leur petit garçon. Nul doute qu'avec cette nouvelle grossesse, Christina doit être ravie de savoir que son chéri aura du temps pour l'épauler.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !