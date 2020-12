M. Pokora amoureux très attentionné, Christina Milian comblée pour leurs retrouvailles

Ce mardi 8 décembre 2020 est une journée très importante pour M. Pokora. Le chanteur de 35 ans s'apprête à donner le concert de sa vie, celui qui permettra de clôturer définitivement son Pyramide Tour, qu'il avait été contraint de suspendre en raison de la crise sanitaire. Sur la scène de la Seine musicale, il va se produire sans public mais son show sera suivi en live stream par des milliers de fans à travers le monde. Un concert unique que ses proches ne vont bien évidemment pas manqué, à l'instar de sa compagne Christina Milian.

Il y a quelques heures encore, l'actrice et chanteuse américaine de 39 ans se trouvait à La Réunion avec leur fils Isaiah, qui aura un an en janvier prochain. Le tournage de son nouveau film pour Netflix étant terminé, elle a quitté l'île, avec beaucoup d'émotion, pour retrouver M. Pokora à Paris. Le couple était resté de longues semaines dans ce petit coin de paradis et y avait tissé des liens forts avec les personnes s'occupant d'eux.

Arrivée le lundi 7 décembre dans la capitale, Christina Milian a été gâtée à son réveil ce mardi 8 décembre. Son compagnon lui avait réservé une douce attention, celle de lui préparer le petit déjeuner. Touchée par le tendre geste de M. Pokora, Christina l'a partagé avec les 6 millions de personnes abonnées à sa page Instagram. "Le meilleur homme. Il a un gros show ce soir et il a quand même fait le petit déjeuner pour Isaiah et moi", a-t-elle commenté sur sa vidéo.

Quelques heures plus tôt, Christina Milian avait partagé une vidéo d'Isaiah regardant la télé, mais pas n'importe quoi ! Son papa de passage dans Touche pas à mon poste, sur C8. Au cours de l'émission, M. Pokora est notamment revenu sur le fait qu'Aya Nakamura avait contesté sa victoire aux MTV European Music Awards en novembre dernier. "Là où elle a fait une erreur, c'est quand elle parle de Top 10. C'est quoi, le Top 10 streaming ? Non, le Top 10 streaming, je n'y suis pas. Par contre, le Top 10 physique, j'y suis depuis dix-sept ans. Le Top 10 de remplissage de tournée, j'y suis, et depuis dix-sept ans", s'est défendu Matt Pokora, tout en reconnaissant le succès d'Aya Nakamura. "C'est pas une question de qui cartonne le plus mais c'est le public le plus motivé, le plus mobilisé qui gagne", a ajouté le chanteur, sans être en colère après l'interprète de Pookie. "Pas du tout, parce que je n'ai pas besoin de me justifier. Est-ce que j'ai encore besoin de me justifier ?", a conclu celui qui promet de ravir ses milliers de fans ce soir, depuis la Seine musicale.