M. Pokora : Malin, il contourne l'annulation de sa tournée, "une grande première en France"

Le 12 novembre 2020, M. Pokora a réservé une magnifique surprise à ses fans. Désemparé de voir sa tournée Pyramide Tour annulée en raison de la pandémie de coronavirus, l'artiste de 34 ans a trouvé un moyen de contourner l'annulation de son spectacle... Le chéri de Christina Milian a décidé de diffuser son concert en streaming ! Sur Instagram, il explique : "Parce que toute grande histoire mérite une fin digne de ce nom... Parce que vous savez que renoncer ne fait pas partie de mon vocabulaire. Il y aura donc une ultime représentation du #PYRAMIDETOUR ! Pour vous, pour celles et ceux qui attendaient ce concert depuis des mois mais en ont été privés. Parce qu'avec mes équipes on voulait finir 2020 ensemble, avec vous, sur une note positive. Vous ne serez pas sur place mais nous on sera chez vous ! RDV donc le 8 décembre sur inlive-stream.com en direct de @laseinemusicale dès 20h45 pour partager avec nous les dernières minutes avant l'entrée en scène."

Vous aurez le droit au show dans sa formule complète

Très fier de ce projet, il poursuit : "Vous aurez le droit au show dans sa formule complète (scène, musiciens, danseurs etc...) pas de " petite version ". En attendant de se retrouver l'été prochain lors des festivals . Ce sera donc une grande première en France. Un show de cette ampleur exclusivement pour un livestream." Ravis, les fans de l'artiste ont rapidement félicité le papa d'Isaiah pour cette idée ingénieuse et se sont bien sûr dits impatients de retrouver enfin leur star sur scène.

Pour rappel, l'interprète du titre Juste une photo de toi avait annoncé officiellement l'annulation de sa tournée Pyramide Tour le 30 août 2020 sur les réseaux sociaux. Bouleversé par cette décision, il avait écrit sur Instagram : "J'en suis le premier déçu, vous savez à quel point ça me tenait à coeur de tout faire pour essayer de vous retrouver. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur scène..." Désormais, c'est (presque) chose faite !