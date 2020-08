M. Pokora, "le coeur lourd" : il annonce une terrible nouvelle à ses fans

Depuis des mois, M. Pokora était impatient de retrouver ses fans dans le cadre de sa tournée Pyramide Tour qui devait reprendre à partir du 4 septembre 2020 à Nantes. Malheureusement, l'artiste de 34 ans ne pourra finalement pas remonter sur scène et retrouver son public puisque sa tournée vient d'être officiellement annulée en raison de la recrudescence de cas de coronavirus en France. Visiblement peiné, il explique sur Instagram : "Salut les amis, cette petite vidéo malheureusement pour vous annoncer l'annulation du Pyramide Tour. La tournée est annulée. On a été contraints de l'annuler à cause de la recrudescence du nombre de cas de covid-19..."

Désemparé de ne pas pouvoir dévoiler à ses fans toutes les surprises qu'il avait préparées pour ce show, il confie : "J'en suis le premier déçu, vous savez à quel point ça me tenait à coeur de tout faire pour essayer de vous retrouver. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur scène." Très touché de la bienveillance et du soutien de son public, le papa d'Isaiah (7 mois) ajoute : "En tout cas je vous remercie du fond du coeur pour votre soutien, il y a vraiment très peu de gens qui se sont fait rembourser leurs billets depuis le mois de mars et c'est une preuve de l'envie que vous aviez qu'on se retrouve... Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières car on n'en a pas fini avec ce virus."

On se vengera sur la prochaine...

En légende de sa vidéo, le chéri de Christina Milian a ajouté : "Le coeur lourd... Désolé pour l'annonce tardive mais on a essayé jusqu'au bout... Merci 1000 fois pour votre détermination en ayant quasiment tous gardé vos billets tout ce temps malgré les reports et votre patience pour attendre le verdict. On se vengera sur la prochaine... Vous me connaissez maintenant... On reviendra encore plus fort. Légendaire ou rien..."