M. Pokora : Voilà à quoi ressemblera son fils Isaiah quand il sera adulte !

Difficile de savoir s'il ressemblera plus à papa ou à maman. Depuis la naissance de leur petit Isaiah, M. Pokora et Christina Milian protègent religieusement son image. Impossible de mettre un visage sur le prénom de cet adorable bébé - adorable, il l'est en tout cas de dos et dans le noir ! Mais le chanteur a fait une petite exception malicieuse. Le 27 août 2020, il a essayé de découvrir l'apparence que son fils aura quand il sera adulte en mixant une photo de sa compagne avec la sienne grâce à l'application FaceApp. "Fort probable, écrit-il. Réponse dans 15 ou 16 ans !" Le rendez-vous est pris.

Des vacances bien méritées

Papa et maman sont rentrés de vacances. Cet été, M. Pokora et Christina Milian ont voyagé en France, loin des États-Unis d'où la chanteuse est originaire. De passage dans le Sud de l'Hexagone, le couple a été aperçu sous le soleil de Saint-Tropez, à Cannes, sur les plages du Layet et au Lavandou. À leurs côtés, bien sûr, Violet - la fille de 10 ans de Christina Milian - et Isaiah, bien sûr. Mais il faudra bien reprendre du service tôt ou tard pour nourrir toutes ces bouches et, en attendant que cela soit possible, les deux artistes trépignent d'impatience.

En guerre contre le gouvernement

Avant que la pandémie du coronavirus ne s'abatte sur la planète, M. Pokora envoyait ses fans tout droit en direction des étoiles avec son Pyramide Tour. Une aventure mise en pause depuis longtemps, malgré les efforts des fans... et le chanteur peine à savoir s'il va pouvoir la reprendre. "OK, on a bien compris qu'on était la dernière roue du carrosse... Mais un peu de considération pour toutes celles et tous ceux à qui vous aimez être associés quand tout va bien, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux en mentionnant notre gouvernement. Donc soit vous annoncez 'concerts possibles avec port du masque obligatoire jusqu'à tant de personnes', soit vous interdisez et au moins on sait à quoi s'en tenir et on passe à autre chose." Croisons les doigts en espérant retrouver M. Pokora sur scène au plus vite...