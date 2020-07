Matt Pokora : Tendre moment à la mer avec Isaiah... et sa drôle de tenue !

Être père, c'est un bonheur qui se savoure chaque jour. C'est en tout cas l'état d'esprit de Matt Pokora qui ne cesse de dorloter son Isaiah. De retour en France avec femme et enfant, le chanteur profite de la pause estivale avec Christina Milian, sa belle-fille Violet et le petit dernier de la famille. Depuis la Corse, le chanteur a partagé une photographie sur laquelle on l'aperçoit en train de câliner son fiston. Et hors de question de l'amener au camping avec toilettes communes et moustiquaire obligatoire. C'est sur un luxueux paquebot que le moment a été immortalisé.

Ils ont failli être séparés si longtemps. Au mois de mars, le chanteur avait dû se précipiter dans le premier avion disponible pour rejoindre sa petite tribu aux États-Unis. Il était arrivé à atteindre la ville de Los Angeles juste avant que les frontières des États-Unis ne ferment à cause du coronavirus. Mais les vacances, ce sera en France ! Détail amusant et extrêmement mignon, d'ailleurs : Isaiah a déjà revêtu les couleurs familiales. Protégé par un chapeau de paille sur la photographie de papa, le garçonnet de 5 mois porte un simple T-shirt avec inscrit, dans le dos, "Tota"... soit le nom de famille de son père. Décidément, la garde-robe s'étoffe. Un peu plus tôt, on découvrait l'enfant de Matt Pokora et de Christina Milian habillé portant les couleurs de l'Olympique de Marseille. Alors, futur footballeur ?

Quel est le vrai nom de Matt Pokora ?

Matthieu, Matt des Linkup, M. Pokora, M. P... l'artiste a cumulé les pseudonymes. Mais son vrai nom n'est autre que celui inscrit sur le T-shirt que porte aujourd'hui Isaiah : Tota. Quant à Pokora, cela signifie tout simplement "humilité" en polonais, la nationalité de sa grand-mère. C'est avec l'aide de l'ancienne nounou de l'émission Popstars qu'il avait décidé de l'adopter - comme il l'expliquait en 2019 dans l'émission On se retrouve chez Sabatier, sur C8 - sans avoir jamais changé d'avis depuis...