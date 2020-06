M. Pokora papa : Nouvelle photo d'Isaiah dans ses bras, journée en famille

Plus le temps passe, plus on découvre le merveilleux petit Isaiah. Le 20 janvier dernier, M. Pokora et Christina Milian accueillaient leur premier enfant à deux. Depuis, ils partagent de rares photos du garçonnet, qui vient de fêter ses 5 mois. En plus de ses parents, sa demi-soeur Violet (9 ans) adore le prendre en photo.

Sur le compte Instagram de l'adolescente, on pouvait ainsi découvrir plusieurs nouvelles photos du petit Isaiah, dans les bras de sa maman au bord de la piscine. Petit bob fleuri sur la tête, le bébé était bien protégé du puissant soleil de Californie. Il portait également un petit short de bain orange, décoré d'ananas.

Un bien bel après-midi en famille. Comme on pouvait le voir sur le reflet des lunettes de Christina Milian, M. Pokora faisait aussi bronzette, torse nu sur un transat. Ce joli diaporama offert par Violet montre également le petit pied droit d'Isaiah. L'occasion de le voir sous tous les angles.