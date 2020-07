M. Pokora et Christina Milian à la mer : le chanteur spoile sa destination !

De retour en France depuis le 26 juin 2020, M. Pokora et Christina Milian ont passé quelques jours à Paris avant de s'envoler vers une autre destination, laissée volontairement secrète pour le moment. Accompagné de sa belle-fille Violet (10 ans) et de son fils Isaiah (5 mois), l'artiste de 34 ans a pourtant partagé quelques vidéos de ce mystérieux séjour via son compte Instagram et a peut-être dévoilé le lieu de son voyage... En effet sur l'une de ses vidéos, l'artiste a immortalisé le drapeau... Corse !

L'interprète du titre Juste une photo de toi a également dévoilé sa virée en mer sur un luxueux yacht avec sa famille et quelques amis. Paysages paradisiaques, mer turquoise et séances de bronzage, M. Pokora en a profité pour partager ses exploits sportifs en publiant l'un de ses (remarquables) plongeons dans la mer. Un peu plus tard, l'artiste a publié un cliché en maillot de bain (toujours très sexy), laissant voir ses nombreux tatouages.

De son côté, Christina Milian a pris la pose avec sa fille Violet (fruit de son amour avec le rappeur The Dream). Complices et fusionnelles, mère et fille ont profité de cette sortie pour s'amuser sur le yacht et ont immortalisé cette visite inoubliable par de magnifiques clichés des falaises et de la mer qui s'offraient à perte de vue face à elles.

Bientôt de retour sur scène avec sa tournée Pyramide Tour qui reprend à partir du 4 septembre 2020 au Zénith de Nantes, l'artiste sillonnera la France jusqu'au 3 octobre 2020. Pressé de revenir sur scène, M. Pokora avait déclaré lors de son ultime concert donné à Amiens juste avant le confinement : "C'est vraiment dur de ne pas pouvoir monter sur scène, aller voir mon public." Encore un peu de patience, M. Pokora aura bientôt le plaisir de retrouver enfin ses fans.