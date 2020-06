M. Pokora enfin de retour en France, et avec son fils Isaiah

M. Pokora est sur un nuage, au sens propre comme au sens figuré.

Vendredi 26 juin 2020, le chanteur français de 34 ans s'est emparé de son compte Instagram pour annoncer aux 2,7 millions de personnes qui suivent son actualité qu'il avait quitté Los Angeles et les États-Unis. L'interprète de Si t'es pas là était rentré avec sa compagne Christina Milian, leur fils Isaiah et sa belle-fille Violet (10 ans) lorsque la situation sanitaire s'était lourdement dégradée en France et que les frontières menaçaient d'être fermées. Ce qui a été le cas durant plusieurs semaines.

Les Français étant à nouveau autorisés à revenir dans leur pays d'origine librement et facilement puisque les vols commerciaux se sont accentués ces derniers jours, M. Pokora a pris un billet pour rejoindre l'Hexagone. Et ce voyage, le chanteur ne le fait pas seul, il était accompagné de celui qui le comble de bonheur depuis cinq mois, son fils Isaiah, né à Los Angeles le 20 janvier dernier.

M. Pokora a publié une courte séquence de lui dans l'avion, avec son bébé dans les bras. Il a ajouté un drapeau français pour signifier sa destination. Isaiah a la double nationalité, américaine et française.

Ce retour en France s'annonce plein d'émotions pour Matt. Le beau gosse originaire de Strasbourg n'a pas encore pu présenter son petit prince à ses parents. La rencontre, en vrai, avec leur petit-fils promet de faire couler quelques larmes. Sa tournée, le Pyramide Tour, étant toujours suspendue, M. Pokora aura tout le temps de se consacrer à son bébé.

C'est non sans une certaine émotion que l'heureux papa avait célébré sa première fête des Pères le 21 juin dernier sur Instagram, en publiant une photo de lui et d'Isaiah accompagnée du texte suivant : "Quelle plus belle mission dans la vie d'un homme que celle d'être papa / beau-papa ? Bonne fête des Pères à tous !" Ce même jour, il avait partagé dans ses stories une photo de lui avec son propre père, l'ancien footballeur professionnel André Tota. Christina Milian n'avait pas non plus manqué de le célébrer et de lui témoigner tout son amour sur le réseau social.