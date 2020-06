M. Pokora et Christina Milian : Leur petit Isaiah franchit une grande étape

Le 20 janvier 2020, Christina Milian et M. Pokora ont accueilli leur premier enfant à Los Angeles, un petit garçon prénommé Isaiah. Depuis sa naissance, la chanteuse et actrice américaine de 38 ans et le chanteur français de 34 ans profitent pleinement de leur baby boy en Californie. M. Pokora devrait être en France en train d'enchaîner les dates de sa tournée, le Pyramide Tour, mais la crise sanitaire a complètement chamboulé son emploi du temps.

Bien que Christina Milian et son compagnon prennent toujours le soin de cacher le visage de leur bébé pour conserver son anonymat, ce n'est pas sa petite bouille, mais sa bouche que les internautes ont découverte le 8 juin 2020. Christina Milian a publié une vidéo dans ses stories Instagram pour informer ses fans que son bébé sortait déjà ses deux premières dents alors qu'il n'a pas encore fêté ses 5 mois. Isaiah n'est pas en retard !

De son côté, M. Pokora s'est dévoilé avec son fils le mardi 9 juin, dans une vidéo tournée dans une maison située au bord de la mer. Un cadre parfait pour s'aérer en famille. Le chanteur a ensuite publié d'autres séquences pour l'incontournable Tacos Tuesday. Tous les mardis soir, M. Pokora, Christina Milian et Violet (la fille de 10 ans de Christina) mangent des tacos. Un repas qui donne souvent lieu à des vidéos.