M. Pokora en France avec Christina Milian, leur fils aux couleurs de l'OM

Revenir en France rappelle forcément à M. Pokora qu'il aurait dû être sur scène pour la suite de sa grande tournée, le Pyramide Tour. Très déçu d'être aussi longtemps séparé de ses fans, le chanteur français de 34 ans n'a d'autre choix que de prendre son mal en patience. Mais il sait que le jour où il remontera sur scène, il sera survolté et ravira plus que jamais son public. En attendant, le beau gosse tatoué continue de passer du bon temps avec ses proches. Et il le peut encore plus depuis quelques jours puisqu'il est de retour en France.

En effet, le 26 juin dernier M. Pokora n'a pas manqué d'informer les 2,7 millions qui le suivent sur Instagram qu'il était dans un avion pour la France. Le chanteur avait dû quitter précipitamment l'Hexagone en mars dernier, lorsque la situation sanitaire s'était aggravée en France et que les frontières allaient être fermées. Matt avait regagné Los Angeles avec sa compagne Christina Milian, leur fils Isaiah (né le 20 janvier), et sa belle-fille Violet âgée de 10 ans.

Après être resté plusieurs semaines confiné en Californie, M. Pokora est donc de retour. Dimanche 28 juin 2020, il a partagé une nouvelle photo de lui avec son petit prince, aux couleurs de l'Olympique de Marseille. "Il sait déjà", a commenté Matt sur la tendre image. S'il est originaire de Strasbourg, M. Pokora est un fervent supporter de l'équipe de la Cité phocéenne.

Ce voyage en France, l'interprète des Planètes ne le fait pas seulement avec Isaiah. Christina Milian a également voyagé jusqu'à Paris - elle a partagé des vidéos dans ses stories depuis son arrivée - et Violet aussi. La fille de Christina Milian s'est dévoilée en Kenzo dans les rues de la capitale le 27 juin.