M. Pokora, papa comblé : journée en mer avec Isaiah et Christina Milian

Comme beaucoup d'autres stars, Christina Milian et M. Pokora ont posé leur valises dans le sud de la France cet été. Un cadre idyllique pour les premières vacances de leur Isaiah adoré. L'adorable bambin franco-américain a d'ailleurs fêté ses 6 premiers mois à bord d'un yacht, au large de Saint-Tropez, le 20 juillet dernier.

Pour accéder à l'imposant navire, il faut embarquer sur un plus petit bateau. Sur de nouvelles photos de cette journée, on voit Christina Milian, M. Pokora et Isaiah à bord de cette embarcation plus noble. Emmitouflé dans un gilet de sauvetage, le garçonnet est bien protégé, dans les bras de sa maman. Un voyage en famille puisque Violet (10 ans), fille de la chanteuse issue d'une précédente relation avec The Dream, était également présente.

Les jeunes parents ont profité à fond de leur séjour dans le sud. Après cette balade en bateau, ils ont été déjeuner au restaurant Plage du Layet, au Lavandou, avec des amis. Une journée typique pour des touristes de la région ! La petite famille s'est ensuite rendue à Azur Park, un parc d'attractions. L'occasion de se mêler discrètement à la foule et d'essayer plusieurs manèges, comme avaient pu le faire Beyoncé, Jay-Z et Blue Ivy à Antibes Land il y a quelques années déjà.

Mais si Christina Milian et M. Pokora sont partis en vacances à St-Trop', ce n'est pas seulement pour changer des couches et faire des châteaux de sable. En amoureux, ils se sont offert une soirée à La Gioia, restaurant du VIP Room de la ville, que leur ami Jean Roch possède.