M. Pokora et Christina Milian: Virée en mer à St-Tropez pour les 6 mois d'Isaiah

Le temps file et voilà déjà six mois que M. Pokora et Christina Milian sont les parents d'Isaiah. Cette moitié d'année de vie, le chanteur de 34 ans et l'actrice et chanteuse américaine de 38 ans n'ont pas manqué de la signaler sur les réseaux sociaux.

Dans la journée du 20 juillet 2020, Christina Milian a publié une vidéo de M. Pokora avec son petit prince dans les bras, la tête protégée par un joli chapeau pour contrer le franc soleil de Saint-Tropez. Toute la famille se trouve dans le Var depuis plusieurs jours, après avoir découvert les merveilles de la Corse. Cette séquence en famille partagée par Christina Milian dans ses stories, et republiée par M. Pokora, a été tournée lors du virée en mer. Le couple s'est baladé dans les belles eaux de la mer Méditerranée que Christina Milian et sa fille Violet (10 ans), née de sa relation passée avec le rappeur The-Dream, ne se sont pas privées de goûter. Mère et fille se sont baignées comme l'a attesté une autre vidéo publiée par la compagne de M. Pokora.

Leur journée a été particulièrement chargée puisqu'une fois le soir venu, M. Pokora et Christina Milian se sont rendus dans un parc d'attractions de la région, Azur Park, situé sur la commune de Grassin, voisine de Saint-Tropez. Le couple, accompagné de plusieurs amis, s'est ainsi confronté à la foule. Les autres visiteurs ont sans aucun doute dû être extrêmement surpris par la présence de M. Pokora et Christina Milian dans un tel lieu. La star américaine s'est dévoilée embarquée dans ce qui semblait être un grand huit avec sa fille.

La présence de M. Pokora et Christina Milian à Saint-Tropez avait été signalée quelques jours plus tôt par Jean-Roch. Heureux d'avoir reçu les amoureux dans son restaurant de La Gioia, le roi de la nuit de 53 ans avait immortalisé leur venue en photo, une image de groupe, à laquelle sa femme Anaïs avait également participé, qu'il avait publiée sur sa page Instagram.