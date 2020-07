M. Pokora et Christina Milian : Après la Corse, ils s'éclatent à Saint-Tropez

Ils ont été confinés de longues semaines dans leur agréable maison de Los Angeles, M. Pokora et Christina Milian avaient des envies d'ailleurs une fois les frontières rouvertes. Le chanteur français de 34 ans et sa compagne de 38 ans ont mis le cap sur la France et sur la Côte d'Azur. Ils sont bien évidemment accompagné de leur petit prince, Isaiah, qui fêtera ses 6 mois le 20 juillet 2020, et de Violet, 10 ans, la fille de Christina.

Après quelques jours en Corse, du côté de Porto-Vecchio, puis des magnifiques falaises de Bonifacio qui valent largement le détour, M. Pokora et Christina Milian sont de retour sur le continent. Ils ont posé leurs valises dans la région de Saint-Tropez, une destination toujours aussi prisée par les personnalités, même en période de crise sanitaire. Le couple connaît très bien la région puisqu'il y vient tous les étés depuis quelques années.

Dans la soirée du mercredi 15 juillet 2020, le couple a rendu visite à un ami, Jean-Roch. Les parents d'Isaiah ont passé la soirée à La Gioia, l'établissement que l'homme de la nuit a ouvert depuis plusieurs années à Saint-Tropez. Heureux d'accueillir M. Pokora et Christina Milian, celui qui a récemment été contraint de fermer son VIP Room à Paris a immortalisé cette soirée. Il a publié une photo sur son compte Instagram. M. Pokora y apparaît proche de sa compagne, habillée d'une combinaison moulante fleurie. Jean-Roch pose quant à lui avec sa ravissante épouse, Anaïs.