M. Pokora papa gaga : il filme Isaiah en couche avec Christina Milian

Amoureux du Sud de la France, M. Pokora et sa compagne Christina Milian sont actuellement à Saint-Tropez avec Isaiah (bientôt 6 mois) et Violet (10 ans, fruit des amours entre la chanteuse et le rappeur The-Dream). Fusionnel, le couple semble passer un séjour de rêve sur la Côte d'Azur. Balades dans la nature, dîners romantiques en terrasse ou dégustation de gourmandises, la famille savoure son séjour sur le territoire français. Comblée, la chanteuse de 38 ans a également partagé son instant détente et cocooning chez dans l'établissement de luxe Le Cheval Blanc.

Après avoir succombé à un rehaussement de cils, l'interprète du titre When You Look At Me est rentrée à la maison et a partagé quelques images de la sublime villa qu'elle occupe avec son chéri. Jardin et piscine XXL, les amoureux occupent une magnifique propriété privée qui leur permet de profiter de vacances bien méritées et à l'abri des regards indiscrets. De son côté, l'interprète du titre Planètes a publié une adorable vidéo de son fils Isaiah (qui fêtera ses 6 mois le 20 juillet prochain) tendrement câliné par sa maman. Fan de football, le chanteur a également partagé un précieux cadeau de la part du footballeur Blaise Matuidi, un maillot dédicacé.

Je pense lui laisser un pourboire

Un peu plus tard dans la soirée, l'interprète du titre Liar a filmé son chéri en voiture. Alors qu'ils écoutaient le titre Danse avec moi de M. Pokora, Christina Milian lui a soufflé : "Chauffeur, nous avons besoin que vous chantiez pour nous s'il vous plait. Merci chauffeur." Aux petits soins pour sa compagne, l'artiste a alors offert un concert privé à Christina et sa fille. "C'est un bon chauffeur, je pense lui laisser un pourboire." a-t-elle ajouté, taquine. Un subtil et habile moyen pour M. Pokora de répéter pour sa tournée Pyramide Tour qui reprendra à partir du 4 septembre 2020 au Zénith de Nantes ?