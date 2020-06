M. Pokora "déçu" : nouvelle annulation pour son Pyramide Tour

M. Pokora n'en finit pas d'avoir des ennuis avec son Pyramide Tour. Le papa du tout jeune Isaiah a annoncé sur Instagram que sa date à L'AccorHotels Arena (Paris Bercy) avait finalement été annulée, quelques mois après son report. "Un point sur la tournée, les ami(e)s. Le concert du Pyramide Tour à L'Accor Arena étant initialement prévu le 14 mars puis reporté au 19 juin est annulé", a-t-il annoncé, le lundi 1er juin 2020.

"Ce concert était prévu 'complet' depuis plus de six mois j'en suis le premier déçu croyez-moi. Nous avons fait notre possible, mais les bouleversements de planning de ces derniers mois dus à la situation sanitaire ont eu raison de cette date. Vous pouvez vous faire rembourser auprès de votre point de vente. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore des places disponibles pour le concert du 15 septembre à l'Accor Arena. (Jusqu'à nouvel ordre, les concerts de septembre octobre sont maintenus). Quelques places se sont du coup libérées dans les villes qui étaient complètes en mars-avril", précise M. Pokora, forcément déçu de ne pas pouvoir contenter ses fans les plus fidèles.