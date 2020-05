M. Pokora et Christina Milian fiancés ? Cette bague qui sème le doute...

Malheureusement pour les fans, il y a peu de chances pour que M. Pokora et Christina Milian annoncent prochainement leurs fiançailles. En septembre dernier, l'artiste français était très clair : il ne veut pas se marier, en tous cas pas tout de suite. "C'est beaucoup de pression d'un coup (...) elle n'attend pas ma demande", avait-il appris lors d'une interview sur NRJ.

Il faut dire que l'année 2020 est déjà bien chargée en émotions, avec la naissance de leur premier enfant à deux, le petit Isaiah (4 mois), la tournée de M. Pokora en France et cette fameuse pandémie de Covid-19. L'occasion d'esquiver les concerts, loin de leur domicile californien, et de passer du temps avec leur nouveau-né. "Il aurait travaillé et aurait été en tournée, en étant jeune papa. C'est énorme pour nous. C'est notre premier enfant ensemble et j'élève mon enfant avec son père dès le début pour la première fois, et c'est vraiment spécial pour moi. C'est le plus important dans la vie et cette pause ne m'embête pas", avait confié Christina Milian à E! news, le 20 mai 2020.