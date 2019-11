Christina Milian dévoile son imposant baby bump, dans les bras de M. Pokora

Pour Christina Milian et M. Pokora, Les Planètes sont alignées. Si l'artiste est en plein milieu de son ambitieuse tournée francophone, le Pyramide Tour, sa compagne n'attend qu'une chose : l'arrivée de leur premier enfant à deux. Un petit garçon dont la naissance est prévue pour janvier 2020. "L'accouchement arrive pile dans la pause de ma tournée, donc je ne pouvais pas rêver mieux", confiait l'artiste à NRJ, précisant avoir "de la chance".

En attendant cet heureux événement, Christina Milian avait quitté Los Angeles pour retrouver son chéri sur les routes de France et dans les plus belles salles de concerts. Avec sa fille Violet (9 ans), issue d'une précédente relation, elles accompagnent M. Pokora sur quasiment toutes les dates de sa tournée. Samedi 16 novembre 2019, c'est depuis Montpellier que la star de Falling Inn Love (Netflix) a dévoilé des nouvelles photos de son baby bump, sur Instagram.

On la voit assise sur un lit, son t-shirt relevé, les bras tatoués du futur papa entourant son désormais imposant ventre arrondi de femme enceinte. Affichant un grand sourire, elle dévoile son joli baby bump à ses 5,6 millions de followers. Comblée, la charmante Christina Milian a inscrit les paroles du classique Can't keep my eyes off you.

Dans sa story, Christina Milian a indiqué être dans les tribunes lors du concert que donnait M. Pokora au palais Nikaïa, à Nice, le 15 novembre 2019. "Le bébé donne des coups de pieds ! Il sait que papa va tout déchirer !", indiquait-elle sur Instagram, en légende d'une vidéo du concert. Totalement love de son beau frenchie.