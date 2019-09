M. Pokora et Christina Milian : Leur handicap pour trouver un prénom à leur fils

M. Pokora a tout pour être heureux. À 33 ans, il connaît un énième succès avec son album Pyramides, qu'il s'apprête à jouer lors d'une grande tournée qui débutera en octobre prochain. Il se prépare également à accueillir son premier enfant, un petit garçon, avec sa compagne Christina Milian. C'est donc avec beaucoup d'entrain qu'il a évoqué son actualité auprès de Cauet, sur NRJ.

Répondant aux questions des internautes et de l'animateur, M. Pokora a évoqué ses difficultés à trouver un prénom pour son bébé, dont la naissance est prévue pour mi-janvier 2020. "C'est perso, mais j'ai des petites idées... En fait, la difficulté, c'est de trouver un prénom qui sonne aussi bien en français qu'en anglais, qui a une prononciation un peu identique en français comme en anglais. C'est vrai que c'est un peu compliqué", explique-t-il sur le plateau. Son fils aura d'ailleurs la double nationalité, raison de plus pour trouver un prénom adapté. Après les suggestions des traditionnels Bryan et Kevin, qu'il a poliment déclinées, l'artiste avoue rechercher "un truc exotique", sans en dire plus.

Si le prénom n'est pas encore trouvé, M. Pokora a déjà une petite idée des activités qu'il s'apprête à faire avec son futur fils. "C'est un peu le truc du mec qui adore le sport et qui se dit qu'il pourra partager ce truc-là, aller au stade ensemble, tout ça", a-t-il confié au micro de NRJ. Un attrait pour l'exercice physique, que M. Pokora tient de son propre père, André Tota, lui-même footballeur professionnel. "J'espère qu'il aimera le sport, que je pourrais aller au stade avec lui", avait confié le chanteur à Télé Loisirs.