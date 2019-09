Christina Milian dévoile son baby bump : Sa robe ultramoulante à 30 euros

Toujours à Los Angeles, Christina Milian doit vivre séparée du père de son futur fils : M. Pokora. Retenu à Paris pour la préparation de son Pyramide Tour, le chanteur français se retrouve éloigné de sa moitié. "Tu es derrière moi. Je suis derrière toi. Tellement fière de toi. Tu t'es énormément investi, bébé ! Le Pyramide Tour va être épique. Hâte de venir pour te soutenir. Je t'aime", avait indiqué l'actrice de Falling Inn Love (Netflix) en story Instagram.

Pour rappel, Christina Milian est déjà maman de l'adorable Violet (9 ans) qui est très proche de M. Pokora (et l'appelle d'ailleurs "daddy"). Notre Frenchie s'apprête donc à accueillir son premier enfant et il a déjà une petite idée sur la manière dont il compte l'éduquer. "Je pense que je vais être cool, mais avec des vraies valeurs de respect, d'humilité et de travail. Il ne passera pas à travers. Ce sont des choses que j'essaierai d'inculquer", avait-il confié à Télé Loisirs. Une tournée, un premier film et un enfant : tout semble sourire à M. Pokora...